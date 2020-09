SBK, Mercado presente a Magny-Cours. Pinsach sostituisce Scheib

Leandro Mercado può gareggiare nel round Superbike in Francia, invece Maximilian Scheib deve essere rimpiazzato da Xavi Pinsach nel team Orelac VerdNatura.

In questo fine settimana ritorna il campionato mondiale Superbike e ci sarà anche Leandro Mercado. Il pilota argentino è reduce da alcuni infortuni, ma potrà scendere in pista a Magny-Cours.

Si era fatto male una prima volta ad Aragon, dove il team Motocorsa Racing lo aveva poi sostituito con Matteo Ferrari. Successivamente si è infortunato anche a a Montmelò, dove in fretta e furia la squadra diretta da Lorenzo Mauri ha dovuto chiamare Lorenzo Zanetti per sostituirlo.

Mercado nel round SBK in Francia ci sarà, ha ricevuto l’ok dei dottori per correre in sella alla sua Ducati Panigale V4 R. Ovviamente nelle prove libere del venerdì dovrà testare al tenuta del suo scafoide destro operato per capire se potrà reggere il weekend di gara.

Chi sicuramente non ci sarà a Magny-Cours è Maximilian Scheib, anche lui infortunatosi nell’ultimo round in Catalogna. Durante la FP2 è stato protagonista di un brutto highside con conseguente caduta e ha preso una forte botta alla spalla destra. La scorsa settimana ha subito un intervento chirurgico a Valencia e non può correre in Francia.

Scheib punta a tornare nell’ultimo round di Estoril. Intanto a Magny-Cours il team Orelac Racing VerdNatura lo rimpiazzerà con Xavi Pinsach. Il pilota catalano corre nella ESBK, il campionato spagnolo Superbike, ed è felice di avere questa chance nel Mondiale: “Sono molto grato a José Calero e Orelac Racing per questa opportunità di poter guidare la loro moto nella prossima gara del WSBK. È qualcosa che pensi possa accadere un giorno ed è arrivato. Affronterò il weekend con entusiasmo e voglia di imparare dai migliori piloti WSBK”.