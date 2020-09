Meteo e traffico in autostrada: ritorna il bel tempo ma ha le ore contate

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 29 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Sono ore di stabilità generalizzata da Nord a Sud, pur con addensamenti in transizione, in particolare sul Mezzogiorno, le Alpi orientali e in Lunigiana, ma senza fenomeni degni di rilievo. Le temperature minime oscilleranno tra 10 e 15 gradi, di poco superiori in Sicilia. Nel corso della notte possibili piovaschi sulla Calabria tirrenica.

Mercoledì 30 settembre sarà una giornata di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Nuvole in transito sul basso Lazio e la Calabria tirrenica, dove sono possibili precipitazioni di breve durata. Addensamenti sparsi anche sulle Alpi e la dorsale appenninica. Le massime oscilleranno fra 21 e 25 gradi. Da giovedì prevista un’altra perturbazione ciclonica.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Liguria sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 3.2 – direzione: Gravellona Toce) coda di 1 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori in corso.

All’altezza di Bologna sulla A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona (Km 14.4 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) traffico rallentato tra Bologna Fiera e Bivio A14/A13 Bologna-Padova per traffico intenso.

A Firenze Nord sulla A1 Bologna-Firenze (Km 278 – direzione: Napoli) traffico a rilento tra Bivio A1-Variante e Calenzano per Materiali dispersi.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 314.1 – direzione: Ancona) coda di 1 km tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto per lavori in corso.

A Nord di Salerno sulla A30 Caserta-Salerno (Km 46 – direzione: Salerno) coda di 1 km tra Castel San Giorgio e Salerno per lavori. In A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 6.00 del 30/09/2020. Sulla Tangenziale di Napoli (entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Fuorigrotta e Camaldoli fino alle 23 del 31/01/2021 per lavori in corso.