Lewis Hamilton, Mercedes propone un triennale a cifre mostruose

Lewis Hamilton dovrebbe restare ancora in Mercedes per altre 3 stagioni. Per lui pronto sul tavolo un contratto a cifre spaziali.

Lewis Hamilton è senza ombra di dubbio uno dei piloti più forti di tutti i tempi e la Mercedes non vuole di certo lasciarselo sfuggire. Con l’annuncio dell’ingaggio da parte della Ferrari di Carlos Sainz, la carriera del britannico sembra destinata a proseguire con il marchio di Stoccarda.

Al momento non è stato ancora annunciato un accordo tra le parti, ma la cosa sembra piuttosto scontata. Mercedes è il miglior team della F1 e per Hamilton al momento non ci sarebbe un’alternativa che potrebbe farlo vacillare.

132 milioni di euro per Hamilton

L’unica squadra che poteva irretire Lewis per una serie di motivi tra i quali quelli economici era la Ferrari, ma a Maranello, avendo in squadra un driver giovane come Leclerc hanno deciso di fare una scelta diversa.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail però per Hamilton ci sarebbe pronto un contratto davvero importante. Un bel triennale da circa 40 milioni di sterline a stagione (44 milioni di euro), per un totale di ben 120 milioni di sterline (132 milioni di euro). Cifre esorbitanti insomma che nessuno in F1 (ad eccezione forse della Ferrari) può permettersi. Qualora il britannico accettasse di firmare si ritroverebbe a correre quindi sino ai 38 anni.

