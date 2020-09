Jeep Trackhawk Vs Toyota Supra | Gare ad altà velocità – VIDEO

By

In questo video mozzafiato vedremo sfidarsi una Jeep Grand Cherokee SRT Trackhawk e una Toyota Supra modificata in una serie di gare ad alta velocità.



La Toyota Supra e la Jeep Grand Cherokee SRT Trackhawk sono tanto diverse quanto possono esserlo due veicoli ad alte prestazioni. Tuttavia, i ragazzi di Hoonigan hanno l’opportunità di trascinarli in una gara mozzafiato e vederne i risultati.

Questa Supra è leggermente modificata con una centralina potenziata da VF Engineering, riuscendo ad erogare una potenza dichiarata di 430 cavalli.

Nel mentre, questa Jeep Grand Cherokee SRT Trackhawk SRT è disponibile così com’è nei concessionari. Ha anche lo svantaggio di entrare in gara con un carico all’interno e un passeggero a bordo. Il veicolo pesa già molto di più della Supra, e questi fattori ampliano ulteriormente il divario.

Nella prima gara, il pilota della Jeep salta la partenza due volte. La seconda corsa va meglio, e la Jeep ottiene una vittoria facile.

Da lì le cose si fanno interessanti. Il team Hoonigan decide di far partire la Jeep da ferma, mentre la Toyota parte in corsa. Questo dovrebbe dare alla Supra un grande vantaggio. Il Grand Cherokee riesce comunque a vincere per un soffio.

Infine, c’è un’ultima corsa in cui la Supra ha un vantaggio ancora più lungo prima che la Grand Cherokee parta. Questo è sufficiente perché la Toyota ottenga la sua prima vittoria in queste corse.

Il video mette in evidenza quanto sia impressionante il Trackhawk. Nonostante sia molto più pesante, i suoi 707 cavalli sono apparentemente sufficienti per battere un Supra modificata in rettilineo.