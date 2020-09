Cupra Formentor, parte la produzione del nuovo SUV coupè

Cupra Formentor è il nuovo SUV coupè del marchio legato a Seat. Previste sette motorizzazioni, prezzo base di listino 46.250 euro.

Il marchio Cupra dà il via alla produzione di Formentor che approderà sul mercato la prossima settimana nella versione da 310 CV declinata in sette motorizzazioni che comprendono anche varianti ibride plug-in a partire dal 2021. Sarà il sesto modello realizzato a Martorell, impianto che funziona a pieno regime per la fabbricazione di tutti i modelli. Il SUV coupè Formentor, che prende il nome dal famoso promontorio dell’isola di Maiorca, avrà una produzione iniziale di 160 unità al giorno. Formentor debutta nell’esclusivo colore Petrol Blue opaco e il suo prezzo di partenza in Italia è di 46.250 Euro o 469 Euro al mese.

Con il lancio di questo modello, il marchio Cupra punta a consolidare la sua presenza nei principali mercati europei e di entrare in Paesi, come la Norvegia, dove l’elettrificazione è più presente, e in nuovi mercati dell’America Latina, oltre che in Turchia e Israele. Per l’azienda inizia questo nuovo percorso verso l’elettrificazione, non solo con il lancio di CUPRA Formentor all’inizio del 2021, ma anche con altri modelli plug-in di Cupra Leon e di Cupra e-Born, primo modello 100% elettrico che sarà in vendita dal prossimo anno.

In occasione dell’inaugurazione del primo CUPRA Garage europeo, nella città di Amburgo, i vertici aziendali hanno annunciato la realizzazione di una rete di distribuzione esclusiva del marchio, al fine di aprire 520 punti vendita specializzati in tutto il mondo entro la fine dell’anno. Il nuovo Cupra Formentor, divenuto auto ufficiale dell’FC Barcelona, è stato consegnato al portiere del Barça e global ambassador di CUPRA, Marc ter Stegen. “Mi è bastato vedere Formentor per la prima volta per convincermi a iniziare una collaborazione con CUPRA – ha detto il giocatore tedesco -, perché mi identifico appieno con il suo spirito sportivo e il suo design raffinato. Sono una persona che apprezza i dettagli e Formentor coniuga tutti gli elementi che cerco in un’auto. Non vedo l’ora di guidarla per le strade di Barcellona”.