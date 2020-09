Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 28 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli sereni o poco nuvolosi al Nord Italia, con piogge sulle Alpi orientali. Al Centro e al Sud tempo instabile sulla dorsale appenninica e sul litorale tirrenico, con neve in Umbria oltre i 1800 metri. Più soleggiato sul medio Adriatico e sulla Sicilia. Temperature massime in calo e comprese fra 17 e 22 gradi, di poco superiori in Puglia e Sicilia. Nel pomeriggio persisterà il maltempo su tutto il Sud Italia.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia si segnalano rallentamenti sulla A4 Milano-Brescia (Km 159 – direzione: Torino) tra Dalmine e Trezzo. Coda in uscita a Monza provenendo da Brescia. In A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino e tra Nodo di Pero e Cormano. Sulla A1 Milano-Bologna (Km 0 – direzione: Milano) rallentamenti tra Bivio A1/Raccordo Tang. est MI e Inizio A1 Milano-Napoli.

In Liguria sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 127 – direzione: Genova) coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per incidente.

Alle porte di Venezia sulla A27 Venezia-Belluno (Km 0 – direzione: Venezia) coda di 1 km tra Mogliano Veneto e Nodo A27/A57 Tangenziale di Mestre.

Nel distretto autostradale di Firenze sulla A11 Firenze-Pisa nord (Km 0 – direzione: Firenze) coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Sulla A1 Firenze-Roma (Km 305 – direzione: Milano) traffico rallentato tra Incisa – Reggello e Firenze sud.

Sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda di 2 km tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM. Sulla A1 Milano-Napoli, tra Ceprano e Frosinone verso Roma, ci sono 7 km di coda in aumento per un incidente tra un camion e 2 auto avvenuto all’altezza del km 624+500.

Sulla Tangenziale di Napoli (entrambe le direzioni) coda in uscita a Zona Ospedaliera. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 45.9 – direzione: Salerno) coda tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare per lavori in corso.