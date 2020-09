MXGP, Tony Cairoli perde la tabella rossa e si rompe il naso

Tony Cairoli perde la testa del Mondiale, ma si rende autore di una doppia manche spettacolare sulla pista di Mantova.

Tony Cairoli perde la testa della classifica, ma nonostante tutto si è reso autore di una doppia manche da guerriero. Nel corso del nono round della MXGP 2020 tenutosi presso il Crossodromo Tazio Nuvolari di Mantova il nove volte iridato si è classificato 13° durante la sessione di prove cronometrate, ma si è reso autore di una partenza magistrale arrivando quarto alla prima curva e agguantando in breve la terza piazza con cui è arrivato al traguardo.

In gara 2 Tony Cairoli è rimasto coinvolto in diversi contatti nelle prime curve dopo la partenza, facendogli perdere alcune posizioni. Un contatto più duro lo ha poi fatto cadere costringendolo a partire dalle retrovie. Dopo una rimonta fino al 12esimo posto quando, un problema alla maschera, nel corso del decimo giro, lo ha costretto ad una sosta per cambiarla. Ripartito quattordicesimo poco dopo ha rimediato un’altra violenta caduta. Il pilota della KTM non si è perso d’animo e ha terminato la manche al 15° posto, nonostante il dolore e la copiosa emorragia al naso profondamente danneggiato nella caduta.

Chiude il Gran Premio all’ottavo posto con 26 punti e perde la leadership del Mondiale, ma Tim Gajser dista appena 5 punti. “La giornata era iniziata bene ed ero contento del terzo posto in gara uno perché la pista era piuttosto difficile ed è stato positivo prendere questi punti. La mia partenza non è stata male anche nella seconda manche… Ovviamente non è il risultato a cui puntavamo e dobbiamo evitare errori ma anche se mi sono rotto il naso poteva andare peggio. Non abbiamo mantenuto la tabella rossa – ha concluso Tony Cairoli -, ma mercoledì saremo pronti per ricominciare a lottare e tentare di salire di nuovo sul podio.”

Gara Uno: 1-J.Seewer 2-J.Prado 3-A.Cairoli 4-G.Coldenhoff 5-C.Vlaanderen

Gara Due: 1-T.Gajser 2-G.Coldenhoff 3-J.Seewer 4-J.Prado 15-A.Cairoli

Campionato: 1-T.Gajser 316p. 2-A.Cairoli 311p. 3-J.Seewer 300p. 4-J.Prado 277p. 5-G.Coldenhoff 273p.