Meteo e traffico in autostrada: ancora temporali e freddo sull’Italia

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 28 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli da poco a molto nuvolosi su tutta la Penisola, con piogge residue sul litorale campano, la Calabria e il Salento. Nel corso della notte generali schiarite al Centro e al Nord, salvo addensamenti cumuliformi sulle Alpi centrali e sulle zone costiere della Toscana. Le temperature minime subiranno un ulteriore calo e saranno comprese fra 10 e 15 gradi, mentre in Sicilia si toccheranno punte di 22 gradi.

Martedì 29 settembre cieli sereni o poco nuvolosi al Centro-Nord, con velature più dense sulla Liguria e l’alta Toscana, più nuvoloso al Sud con possibili piovaschi su Basilicata e Calabria. Le temperature massime saranno comprese tra 20 e 24 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Nord di Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 128.9 – direzione: Trieste) traffico a rilento tra Bivio A4/Raccordo Viale Certosa e Cormano per incidente. In A9 Lainate-Svizzera (Km 41.63 – direzione: Svizzera) code a tratti tra Como Monte Olimpino e Chiasso per attraversamento Dogana Svizzera.

In Liguria sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 118 – direzione: Milano) coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori. In A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 5.15 – direzione: Gravellona Toce) coda di 4 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Ovada per lavori.

Alle porte della Capitale si segnalano rallentamenti in A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM. In A1 Diramazione Roma sud – GRA (Km 20 – direzione: G.R.A.) coda tra Torrenova e Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 314.3 – direzione: Ancona) coda di 1 km tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto per lavori. Coda di 2 km tra Roseto degli Abruzzi e Giulianova per lavori.

Sulla Tangenziale di Napoli (direzione: Pozzuoli) coda di 1 km tra Capodimonte e Zona Ospedaliera per veicolo in avaria. Coda tra Capodichino e Corso Malta. A Salerno Nord sulla A30 Caserta-Salerno (Km 45 – direzione: Salerno) coda di 1 km tra Nocera Pagani e Salerno per lavori in corso.