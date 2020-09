Toyota Supra, nuovo motore testato al Nurburgring? – VIDEO

By

Si dice che la Toyota stia portando un motore più potente nella Supra.

Le notizie sull’uso del motore della S58 BMW M3 sono circolate già a luglio di quest’anno, e le fonti affermano che le informazioni provengono da uno scoop riservato agli addetti ai lavori. Il presidente della divisione BMW M, Markus Flasch, non ha negato la possibilità, ma non l’ha nemmeno confermata, dicendo che è improbabile.

Questi primi rapporti dovrebbero essere presi alla leggera, ma questo video spia di Youtube’s statesidesupercars attesta di aver individuato una Supra nera che testava un motore diverso.

La speculazione è nata dall’osservazione che il motore suonava in modo diverso nel video, che abbiamo incorporato nella parte inferiore. Pensiamo che la differenza sia marginale, e ci sono molte possibilità che siano solo aggiornamenti aftermarket.

D’altra parte, la speculazione supporta i rapporti precedenti di cui sopra. La BMW M3 S58 è la probabile candidata ad essere usata dalla Supra GRMN, dandogli una potenza di 503 cavalli e 650 Newton-metri di coppia. Questi numeri saranno inviati alle ruote posteriori tramite il DCT a sette marce della BMW.

La notizia è una proposta interessante, ma dobbiamo tener conto del fatto che BMW non è interessata a prestare i suoi motori M ad altre case automobilistiche. L’ultima volta che è successo è stato con la McLaren F1, che utilizzava una centralina elettrica BMW S70 V12. Come abbiamo detto, è improbabile ma non impossibile.

Anche in questo caso, prendete queste supposizioni per quello che sono, perché a questo punto non c’è nulla di confermato. Provate a sentire se c’è qualcosa di diverso nel suono di questo motore: