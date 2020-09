Porsche, viaggio (virtuale) all’interno del Beijing Motor Show 2020 – VIDEO

Nonostante la pandemia di coronavirus attualmente in corso, in Cina l’autosalone di Pechino ha riaperto le porte e Porsche ci mostra cosa scopriremo al suo interno

All’inizio della pandemia di coronavirus, diversi motor show hanno posticipato i loro programmi per il timore di una serie di contagi. Ora, poiché alcune parti del mondo stanno sperimentando un miglioramento della situazione, alcuni autosaloni sono andati avanti come previsto.

Questo è vero in particolare in Thailandia per il Motor Show di Bangkok e in Cina per il Motor Show di Pechino del 2020. D’altra parte, garantiamo che entrambi gli eventi non hanno la stessa capacità che hanno di solito.

Leggi anche -> Nissan Z Proto, uno sguardo al nuovo concept di Nissan – VIDEO

Porsche capisce la situazione e ha ideato un modo per far visitare il suo stand al Motor Show di Pechino anche ai suoi appassionati. Attraverso un sito web appena inaugurato, è ora possibile visitare lo stand della casa automobilistica tedesca comodamente seduti sul proprio divano senza i pericoli del COVID-19.

Lo stand di Porsche mostra ciò che ci si aspetta da Stoccarda. La Cayenne E-Hybrid Coupé è lì, così come la 718 Cayman. Anche la 911 Targa fa la sua apparizione all’Auto China 2020, insieme a quello che avrebbe potuto essere il debutto mondiale della Panamera Turbo S del 2021 in metallo.

Non preoccupatevi, però, perché il tour virtuale dello stand della Porsche vi mostrerà il veicolo dentro e fuori; non siamo sicuri che questo sia sufficiente, ma con le restrizioni di viaggio in vigore, è il meglio che possiamo avere.

È interessante notare che nello stand Porsche è presente anche l’auto da corsa elettrica 99X che ha debuttato l’anno scorso con la sua prima stagione di Formula E e la presentazione digitale.

Un’altra vettura presente nello stand è la Taycan Turbo S. È dotata anche di un configuratore, per cui sarà molto divertente giocare nello stand attraverso il sito web virtuale del Salone dell’Automobile di Pechino 2020 di Porsche.