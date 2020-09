Altra grande vittoria di Luca Marini che ora è sempre più leader di questo campionato. Sul podio con lui anche Di Giannantonio.

Ottima partenza per Luca Marini che si porta dietro Di Giannantonio e Navarro. I primi tre nei primi giri provano subito a staccare il gruppo, mentre dietro Bastianini entra in crisi venendo scavalcato in rapida successione da parte di Lowes e Roberts.

Grande gara di Lowes che entra subito in lotta per la vittoria con Marini e Di Giannantonio. Il fratello di Valentino Rossi è praticamente perfetto sino a 7 giri dal termine quando deve lasciare passare il britannico.

Due errori nel finale di Lowes

I primi due dopo poche tornate cominciano ad avere un ritmo indiavolato e staccano Di Giannantonio. A tre giri dal termine però arriva l’errore di Lowes che si fa avvicinare da Marini, che dopo poche curve riprova l’affondo e si rimette davanti. Alla penultima tornata ancora errore del britannico che va lungo.

Grande vittoria per Luca Marini che consolida così la propria leadership nel Mondiale. Dietro di lui Lowes e un grande Di Giannantonio che coglie così il primo podio stagionale. Solo 6° il primo inseguitore del numero #10 Bastianini.

Per effetto di questi risultati Marini allunga a più 20 su Bastianini e più 36 su Bezzecchi. L’Italia al momento è padrona assoluta della Moto2 con ben tre piloti davanti a tutti. Ottimo balzo in avanti anche per Lowes, che è 4° a meno 47 dal rider dello Sky Racing Team. Crolla Martin oggi autore di uno zero.

Ordine d’arrivo Moto2

1 L. MARINI 38:11.103 2 S. LOWES +0.981 3 F. DI GIANNANTONIO +4.399 4 J. NAVARRO +5.608 5 J. ROBERTS +5.797 6 E. BASTIANINI +6.080 7 M. BEZZECCHI +8.552 8 A. CANET +9.928 9 M. RAMIREZ +14.874 10 M. SCHROTTER +15.058

Antonio Russo