MotoGP Catalunya, warm-up: tempi e classifica finale

Tempi e classifica del warm-up del GP di Catalunya 2020. Miglior crono di Fabio Quartararo davanti a Taka Nakagami. 3° Valentino Rossi.

Temperature a 20° C in aumento sul circuito del Montmelò, dove va in scena il warm-up di 20 minuti. Il grande punto interrogativo è la scelta della mescola al posteriore in vista della gara. La soft sembra l’opzione maggiormente seguita, ma nel finale si prevede un forte calo dei tempi. Viceversa, la media garantisce una migliore tenuta fino al traguardo, ma nei primi giri elargisce meno grip e chiede alcuni chilometri di percorrenza prima di entrare a temperatura.

In prima fila partiranno le tre Yamaha di Franco Morbidelli, Fabio Quartararo e Valentino Rossi, 5° Maverick Vinales. Sarà un’occasione da non perdere per la casa di Iwata, che deve riprendersi la testa della classifica piloti per puntare al titolo iridato. Anche in questa domenica mattina le M1 sembrano recitare un ruolo da protagonista, con il francese del team Petronas SRT che piazza subito il miglior crono provvisorio in 1’40″1, seguito dal Dottore a due soli decimi. Fabio rimedia una scivolata alla curva 4, ma senza nessuna conseguenza né per lui né per la sua moto.

Nei minuti finali del warm-up è la Honda di Taka Nakagami a mettere a segno un buon giro che lo posiziona 2° a 180 millesimi da Quartararo. 4° Franco Morbidelli davanti a Cal Crutchlow e Joan Mir. In ascesa Pecco Bagnaia che conclude 9°. Il GP di Catalunya prenderà il via alle ore 15:00 per evitare sovrapposizioni con gli orari della Formula 1.