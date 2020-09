MotoGP, Catalunya: Quartararo torna a vincere, che rammarico per Rossi

Fabio Quartararo vince la gara di MotoGP davanti a Mir e Rins. Rammarico per Valentino Rossi che è caduto mentre era 2° a pochi decimi dal francese.

Subito una sorpresa in partenza con Dovizioso steso da Zarco. Davanti, invece, Morbidelli e Valentino Rossi si prendono subito la testa della gara. Dietro di loro Quartararo, mentre Vinales arranca nei primi giri molto attardato in 16a posizione.

Dopo i primi giri di studio Quartararo supera Valentino Rossi e mette nel mirino il compagno di squadra Morbidelli. A 16 giri dal termine il francese rompe gli indugi e supera il rider italiano provando fin da subito a dare uno strappo per scappare via.

Caduta per Rossi mentre era in lotta per la vittoria

A 12 giri dal termine caduta per Pol Espargaro, mentre davanti le tre Yamaha continuano ad avere un ritmo insostenibile per tutti gli altri. A 11 giri dalla fine però grande spavento per Morbidelli che va lungo e quasi perde la moto, ma fortunatamente perde solo la propria 2a piazza in favore di Valentino Rossi.

A 9 giri dalla fine disastro del Dottore che finisce nella ghiaia mentre era 2° a pochi decimi da Quartararo. Dietro errore di Miller che lascia la porta aperta per Mir che sale virtualmente sul podio e mette nel mirino anche Morbidelli.

Quando mancano solo 5 giri alla bandiera a scacchi Miller perde un’altra posizione, questa volta in favore dell’altra Suzuki, quella di Rins. Durante il penultimo giro sorpasso di Mir ai danni di Morbidelli, che qualche curva dopo cede il passo anche all’altra Suzuki. Nonostante un crollo di prestazione nel finale Quartararo riesce a tagliare il traguardo davanti a tutti portando a casa la 3a vittoria stagionale che lo rilancia in testa al Mondiale.

Ordine d’arrivo MotoGP

1. QUARTARARO

2. MIR

3. RINS

4. MORBIDELLI

5. MILLER

6. BAGNAIA

7. NAKAGAMI

8. PETRUCCI

9. VINALES

10. CRUTCHLOW

Antonio Russo