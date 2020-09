Meteo e traffico in autostrada: forti temporali al Sud, incidente sulla A1

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 27 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo fortemente instabile con fenomeni di carattere temporalesco maggiormente incentrate sulla bassa Romagna, sul litorale campano e il Salento. In serata precipitazioni in parziale assorbimento. Prosegue il maltempo sul Nordest, sull’Appennino meridionale, il basso Tirreno e la Sardegna. Le temperature minime subiranno un leggero calo e oscilleranno fra 10 e 15 gradi.

Lunedì 28 settembre cieli sereni o poco nuvolosi, salvo piogge sulle Alpi orientali. Tempo instabile al Centro e buona parte del Sud, ad eccezione di spazi soleggiati su Puglia e Isole maggiori. Le massime saranno comprese tra 17 e 22 gradi, di poco superiori in Sicilia. Dal tardo pomeriggio fenomeni in graduale attenuazione.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Nord di Milano sul Raccordo Fiera di Milano (Km 4.5 – direzione: All.Sp46 Rho-Monza) coda su Bivio A8 Milano-Varese provenendo da Corso Sempione verso Varese per veicolo in avaria. In A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) traffico a rilento in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino. Sulla A9 Lainate-Como (Km 33 – direzione: Svizzera) coda in uscita alla barriera di Como Grandate. Più a Sud si segnalano rallentamenti sulla A1 Milano-Bologna (Km 4.3 – direzione: Milano) tra Milano sud e Bivio A1/Tangenziale Ovest MI.

Nei pressi di Genova sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 114.5 – direzione: Milano) coda di 2 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori.

All’altezza di Modena sulla A1 Milano-Bologna (Km 166 – direzione: Milano) coda di 4 km tra Modena sud e Modena Nord per incidente. Alle porte di Bologna sulla A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona (Km 15 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) code a tratti tra Bologna San Lazzaro e Bivio A14/A13 Bologna-Padova.

In A14 Ancona-Pescara (Km 290 – direzione: Ancona) coda di 5 km tra Grottammare e Pedaso per veicolo in avaria. Coda di 1 km tra Roseto Degli Abruzzi e Giulianova per lavori.

In Campania sulla A30 Caserta-Salerno rallentamenti a causa di temporali tra Bivio A30/A1 Milano-Napoli e Nola.