Corvette C6 ZR1 vs Lamborghini Huracan, una sfida impari? – VIDEO

In questo video vedremo una Chevrolet Corvette C6 ZR1 gareggiare contro una Lamborghini Huracan LP610-4 in una gara con partenza in volata

La C6 Corvette ZR1 può tenere il passo con una supercar Lamborghini nuova di zecca?

Bene, per scoprirlo, il team di Track Day si è diretto a Pocono Speedway in Pennsylvania per fare qualche gara e scoprirlo. La Chevrolet Corvette è nota per la sua capacità di superare la sua classe di peso, ma la Corvette più performante di 14 anni fa può eguagliare una moderna Lamborghini italiana?

Il livello di assetto della ZR1 ha significato i più alti livelli di prestazioni delle Corvette per decenni e la C6 ZR1 ha cambiato le carte in tavola quando ha debuttato nel 2006. Alimentata da un V8 LS9 da 638 cavalli sovralimentato da 6,2 litri, accoppiato a un cambio manuale a 6 velocità, la C6 ZR1 ha elevato le prestazioni della Corvette nel campionato delle supercar. Nel 2006 638 cavalli di potenza era una cifra scioccante ed è stata sufficiente a mettere in imbarazzo quasi tutte le auto su strada.

Leggi anche -> Mercedes-AMG GT Coupe, nuovo motore e versione Stealth in arrivo

La C6 Corvette ZR1 era molto più di un motore potente e beneficiava di sospensioni Magnaride, freni carbo-ceramici e un ampio uso della fibra di carbonio. La ZR1 era una vetrina dei migliori ingegneri che la General Motors potesse offrire ai consumatori. Anche se molti critici hanno deriso la qualità costruttiva degli interni, la C6 ZR1 ha un seguito di culto oggi grazie al suo livello di prestazioni, pur offrendo un’esperienza di guida analogica.

La Lamborghini Huracan LP610-4 rappresenta una delle ultime supercar aspirate naturalmente presenti sul mercato. Questa miscela di un motore V10 ad alto numero di giri con un moderno cambio a doppia frizione e un sistema di trazione integrale vettoriale è la miscela perfetta tra il nuovo e il vecchio.

Il V10 da 5,2 litri della Huracan LP610-4 produce un’impressionante potenza di 602 cavalli e 559 nm di coppia. Da fermo, l’Huracan quasi certamente batterebbe la C6 ZR1, ma in una gara con partenza in volata le cose diventano molto più interessanti.