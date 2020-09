Verstappen punta a beffare subito Hamilton: “Qui c’è grande effetto scia”

Max Verstappen è entusiasta della propria 2a posizione. L’olandese punta subito a beffare Hamilton domani in gara superandolo alla prima curva.

Max Verstappen in questo primo scorcio di stagione è stato l’unico in grado di infilarsi, seppur saltuariamente tra le due Mercedes e a Sochi è riuscito di nuovo nel suo intento mettendosi in mezzo a Hamilton e Bottas. Sicuramente un bel colpo per lui e la Red Bull, soprattutto su un circuito come questo dove paradossalmente chi parte in seconda e terza piazza è di solito favorito alla partenze sul poleman.

L’olandese, grazie ad un grande giro nel finale è riuscito a piazzarsi davanti a Bottas, che si è dovuto accontentare a quel punto della 3a piazza senza avere diritto di replica visto che il finlandese già aveva preso bandiera a scacchi.

Verstappen: “Interessante la gestione delle gomme domani”

A margine della gara Verstappen ha così commentato la propria prestazione: “Credo che abbiamo faticato un po’ a trovare il bilanciamento giusto su questa pista che è molto scivolosa. Anche questa mattina non eravamo abbastanza contenti. Abbiamo lavorato molto per azzeccare il bilanciamento e nel Q3, all’ultimo tentativo non è stato male. Il 2° posto in griglia non me l’aspettavo e sono molto soddisfatto”.

Infine il pilota della Red Bull ha così concluso: “Se partirò bene qui c’è un grosso effetto scia. Speriamo di avere una buona posizione in Curva 2, poi sarà interessante anche la gestione delle gomme”. Negli ultimi anni chi è scattato in pole è quasi sempre stato superato alla prima curva. L’anno scorso ad esempio Leclerc si ritrovò a girare alla prima curva alle spalle del compagno di squadra Vettel che scattava dalla 3a piazza.

Antonio Russo