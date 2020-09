Traffico in autostrada, 26 settembre: allerta temporali, grandine e neve

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 26 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli sereni o poco nuvolosi al Nord, addensamenti cumuliformi sulla fascia alpina e dal pomeriggio ritorneranno le piogge sull’alto Adriatico. Tempo fortemente instabile al Sud, con piogge e temporali su quasi tutti i settori e neve sull’Appennino umbro-abruzzese oltre i 1800 metri. Parziali schiarite sul versante adriatico. Temperature massime in deciso calo e comprese fra 19 e 23 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Alle porte di Milano si segnala traffico a rilento sulla A4 Torino-Brescia (Km 126.2 – direzione: Torino) tra Cormano e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa.

Nei pressi di Firenze rallentamenti in A1 Bologna-Roma (Km 295.5 – direzione: Milano) tra Firenze sud e Firenze Impruneta. Traffico a singhiozzo tra Bivio A1-Variante e Firenze Nord per animali. Code a tratti anche in A1 Bologna-Firenze (Km 275 – direzione: Napoli) tra Bivio A1-Variante e Calenzano.

Sulla A1 Firenze-Roma (Km 446.8 – direzione: Napoli) coda di 1 km tra Fabro e Orvieto per ripristino incidente. A Salerno Nord sulla A30 Caserta-Salerno (Km 45 – direzione: Salerno) coda di 1 km tra Nocera Pagani e Salerno per lavori in corso.

Rallentamenti per pioggia in A1 Firenze-Roma tra Chiusi e Orte e sulla A14 Ancona-Bari tra Pescara Ovest e Poggio Imperiale. Sulla A14 Ancona-Pescara pioggia tra Ancona sud e Porto Sant’Elpidio.