Mick Schumacher concede il bis: in Russia la seconda vittoria stagionale

Mick Schumacher conquista la sua seconda vittoria stagionale in Formula 2, nella gara-1 in Russia, e rafforza la sua leadership in campionato

Mick Schumacher si issa di nuovo sul gradino più alto del podio in Formula 2: il figlio d’arte, già capolista della serie cadetta, ha rafforzato la sua leadership in campionato con il suo secondo successo stagionale, colto nella gara-1 del weekend in Russia.

Schumi Junior si è messo in luce, come spesso gli capita, fin dalla partenza, riuscendo a fulminare il rivale Jehan Daruvala allo scatto e a portarsi subito in seconda posizione. Nella prima parte della corsa si è gettato all’inseguimento di Yuki Tsunoda, partito dalla pole position, ma il traffico beccato dal pilota giapponese in coincidenza con il suo pit stop ha favorito l’avvicinamento del tedesco.

Il sorpasso decisivo, dalla dinamica particolarmente spettacolare, è giunto alla curva 2: dapprima Mick ha preso l’interno, poi ha incrociato la traiettoria buttandosi all’esterno per la staccata e andandosi a prendere il comando, che non ha più mollato fino alla bandiera a scacchi.

Tsunoda si è dovuto così accontentare della seconda posizione, che è riuscito a difendere da Callum Ilott, altro allievo della Ferrari Driver Academy nonché principale rivale di Mick Schumacher nella corsa al titolo. Grazie a questo risultato, dunque, il teutonico porta a diciotto i punti di vantaggio su Ilott in classifica generale.

Formula 2, Russia: l’ordine d’arrivo di gara-1