Meteo e traffico in autostrada: nuova ondata ciclonica sull’Italia

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 26 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo variabile con cieli da poco a molto nuvolosi su quasi tutta la Penisola. Fenomeni più assidui sull’alto Adriatico, sul litorale toscano e lungo l’Appennino meridionale. Piogge sparse anche su Sicilia occidentale e Sardegna settentrionale. Nella notte precipitazioni in aumento soprattutto al Centro-Sud. Le temperature minime subiranno un lieve calo e saranno comprese tra 10 e 15 gradi, di poco superiori su Sicilia e Campania.

Domenica 27 settembre meteo fortemente instabile dall’Emilia Romagna in giù, più stabile e soleggiato al Nord e sulle regioni estreme. Temporali anche violenti sul medio e basso Tirreno, dal pomeriggio anche su Calabria e Sicilia orientale. Le massime oscilleranno fra 18 e 23 gradi, di poco superiori su Sicilia e Puglia.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 41.63 – direzione: Svizzera) coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso per attraversamento Dogana Svizzera.

Nel Bolognese sulla Tangenziale di Bologna (direzione: Autostrada Bologna-Taranto) coda tra Svincolo 11bis Via Enrico Mattei e Svincolo 13 SS9 Via Emilia per materiali dispersi. Più a Sud sulla A1 DIRETTISSIMA (Km 9.1 – direzione: Firenze)

Traffico Rallentato tra Bivio A1-Variante e Badia per lavori. Sulla A1 Bologna-Firenze (Km 267 – direzione: Milano) rallentamenti tra Calenzano e Bivio A1-Variante.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 290 – direzione: Ancona) coda di 1 km tra Grottammare e Pedaso per lavori. Fra Roma e L’Aquila in A24 Roma-Teramo (Km 63 – direzione: Roma) coda tra Bivio A24/A25 Torano-Pescara e Tagliacozzo per incidente.

Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 6.00 del 30/09/2020.