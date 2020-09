Hamilton batte i record di Schumacher? Il figlio Mick: “Me li riprenderò io”

Mick Schumacher non è dispiaciuto per il fatto che Lewis Hamilton sta per battere il record di suo padre Michael. Anzi, in futuro vuole fare ancora meglio

La data storica potrebbe essere domani, domenica 27 settembre 2020. Se Lewis Hamilton vincerà il Gran Premio di Russia, infatti, eguaglierà lo storico record di vittorie in carriera fino ad oggi detenuto da Michael Schumacher, con 91 successi.

A fare i suoi complimenti per la straordinaria impresa che ormai il pilota della Mercedes è ad un passo da compiere è stato persino il figlio del leggendario sette volte campione del mondo, Mick Schumacher. Che però ha poi rilanciato, ammettendo di avere l’ambizione di stabilire lui stesso dei nuovi record quando approderà in Formula 1.

“Una frase che mio padre diceva sempre è che i record sono fatti per essere battuti”, ha commentato Schumi Junior. “Questo è l’obiettivo di tutti gli sportivi. Credo che Lewis abbia intrapreso una striscia positiva davvero ottima. Possiamo anche vederla dal lato buono: lui è un personaggio molto influente, che fa bene a questo sport. Il prossimo obiettivo sarà il mio: se farò il passo in Formula 1, vorrei battere nuovamente questi record”.

E Mick Schumacher vuole conoscere meglio Hamilton

Mick si augura di poter conoscere meglio l’uomo che sostituì Michael alla Mercedes al termine della stagione 2012: “Lewis arrivò dopo l’addio di mio padre”, ricorda il figlio d’arte. “In alcuni momenti ero in pista e ho potuto parlargli. Ovviamente è un uomo molto impegnato e ora anche io, specialmente adesso con il Covid è difficile parlarsi. Adesso mi sto concentrando su me stesso e Lewis sta facendo la stessa cosa. Ma ciononostante, quando se ne presenterà la possibilità, sicuramente sarei molto interessato a fare una chiacchierata più lunga con lui”.

Leggi anche —> Coulthard: “Vi svelo le differenze tra Hamilton e Schumacher”