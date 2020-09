Terminate le qualifiche di Russia, caratterizzate da una bandiera rossa. Nuovo disastro della Ferrari con tanto di incidente per Vettel.

Con dei nuvoloni minacciosi in cielo è partita la sessione di qualifica sul circuito di Sochi.

Q1 – Al semaforo verde subito dentro la Williams di George Russell, quindi via via tutti gli altri, Mercedes in testa.

It begins 👀 The track is getting ever-busier as we blast through Q1#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/7lqhzxRy2t — Formula 1 (@F1) September 26, 2020

1’32″656 per Valtteri Bottas, seguito dalla Racing Point di Sergio Perez e dalla McLaren di Carlos Sainz. Lewis Hamilton sale in seconda piazza a tre decimi dal compagno. Sesta la Ferrari di Charles Leclerc e quattordicesima quella di Sebastian Vettel. Virtualmente fuori le due Alfa Romeo. A 4′ dal termine Nicholas Latifi è l’unico senza crono.

Bandiera a scacchi! Bottas resta davanti ad Hamilton e a Daniil Kvyat, autore di un ottimo ultimo giro. Ferrari salve per un soffio. Kimi Raikkonen ultimo e ovviamente eliminato con l’Alfa Romeo.

Q2– Tutti subito in pista. Le Mercedes e la Red Bull di Verstappen sono le uniche con gomme medie.

1’32″218 per la Renault di Daniel Ricciardo, poi Sainz e Perez. A 4′ dal termine Ham è 15° in quanto gli è stato cancellato un riscontro per essere uscito di pista con le quattro ruote.

Hamilton sets a 1:32.085, but it’s scrubbed for going over the white line at Turn 18#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/o9jTnpo34m — Formula 1 (@F1) September 26, 2020

Colpo di scena! Incidente per Vettel e bandiera rossa. Hamilton rischia di essere eliminato! spavento per Leclerc che in accelerazione si è trovato davanti la Rossa del compagno di squadra.

🚩 RED FLAG 🚩 Sebastian Vettel loses the back end crashes into the wall He is out of the car and appears to be fine#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/cjbHzezc5P — Formula 1 (@F1) September 26, 2020

Leclerc was just inches away from colliding with his team mate 😱#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/3e8V0AilFS — Formula 1 (@F1) September 26, 2020

Si riparte con 2′ a disposizione. Albon in testa prende il largo, Kvyat fa da tappo per rallentare Hamilton. L’inglese per un attimo perde il posteriore.

Ham risale il quarta piazza. Eliminato Leclerc.

Hamilton makes it through, barely making it over the line in time to set a lap! Ricciardo tops the session 🙌#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/jIVmWd1Wf7 — Formula 1 (@F1) September 26, 2020

Q3 – Si parte per l’ultima fase. 1’32″364 per Ricciardo, poi Sainz e Ocon.

1’32″184 per Bottas, ma arriva Ham con un 1’31″391.

Pole mostruosa di Lewis Hamilton in 1’31″304 seguito da Max Verstappen e Valtteri Bottas.