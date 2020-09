Traffico in autostrada, 25 settembre: incidente sulla A22, temporali in agguato

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 25 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo fortemente instabile su quasi tutta l’Italia, salvo zone più soleggiate sulle regioni dell’estremo Sud che nella prima parte di giornata non saranno investite dal maltempo. Dal pomeriggio piogge e temporali colpiranno anche l’intero Mezzogiorno. Fenomeni più intensi lungo l’arco appenninico e la fascia alpina. Piogge sparse anche su Sicilia e Sardegna. Le temperature massime subiranno un calo e oscilleranno fra 23 e 28 gradi, punte di 33 gradi in Puglia e Sicilia.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino. Traffico a rilento tra Nodo di Pero e Cormano e tra Milano est e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa.

In Liguria sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 125.9 – direzione: Milano) coda a Bivio A7/A12 Genova-Livorno.

Tra Verona e Mantova sulla A22 Brennero-Modena (Km 232.3 – direzione: Modena) coda di 4 km tra Nodo A22/A4 Torino-Trieste e Nogarole Rocca per incidente con automezzi pesanti.

A Bologna sul Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio (Km 5 – direzione: Autostrada Bologna-Taranto) coda tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA. Sulla A14 Bologna-Ancona (Km 12 – direzione: Taranto) code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e Bivio A14/A13 Bologna-Padova.

Alle porte di Roma in A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda di 4 km tra fine Complanare e Bivio A24/Tangenziale est RM. Sulla Complanare Tratto Urbano A24 (Km 3 – direzione: Tangenziale Est) coda di 1 km tra Svincolo di Tor Cervara e Svincolo di Via Togliatti.

Sulla A30 Caserta-Salerno (Km 46 – direzione: Salerno) coda di 1 km tra Castel San Giorgio e Salerno per lavori in corso. In A3 Napoli-Salerno (Km 45.9 – direzione: Salerno) coda tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare per lavori.