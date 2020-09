Tesla Model S Plaid, giro record a Laguna Seca – VIDEO

Il nuovo modello di Tesla Model S Plaid è sceso in pista per battere un nuovo record lungo la pista di Laguna Seca segnando un tempo record per una berlina 4 porte

L’Air di Lucid ha specifiche che vanno ben oltre l’attuale Model S, come un’autonomia di 960 km e un tempo inferiore ai 10 secondi sui 400 m.

E, a differenza di altre startup, Lucid ha già dimostrato pubblicamente questi numeri. Inoltre, alcune delle sue specifiche sono destinate a migliorare prima del lancio, e ora dovranno farlo, per tenere il passo con Tesla.

Nel settembre del 2019, un prototipo di Tesla Model S Plaid ha completato un giro a Laguna Seca in appena 1:36.55. che è stato il tempo più veloce fino ad oggi per una berlina a quattro porte. Non molto tempo fa, la Lucid Air Dream Edition ha girato in appena 1:33. Tuttavia, come condiviso al Tesla’s Battery Day, la Model S Plaid Model S Plaid da 1.100 cavalli è tornata sul circuito di Laguna Seca, e ha ridotto il suo tempo a 1:30.3, che è solo 2 secondi più lento della Porsche 991 GT2 RS che detiene il record.

Sebastian Vittel ha postato il video del giro completo di Laguna Seca al volante della Model S Plaid. Afferma che indossa gomma Michelin Sport Cup 2, anche se si tratta di pneumatici speciali che saranno disponibili quando il modello Plaid arriverà sul mercato.

Leggi anche -> BMW M1000RR, il marchio M di BMW sbarca nelle motociclette

Il trimotore a trazione integrale Model S Plaid avrà un’incredibile autonomia di 960 km, una velocità massima di 320 km/h, un tempo di percorrenza di meno di 9 secondi per i 400 m e un tempo da zero a 100 km/h di meno di 2 secondi.

Godetevi il video: