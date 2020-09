Peugeot 508 PSE, l’auto più potente mai creata dalla casa francese

By

Dopo aver modificato i crossover 3008 e 5008, il marchio francese presenta oggi qualcosa di molto più emozionante: la sua auto di serie più potente mai creata.

Presentata in anteprima nel febbraio 2019 dalla Concept 508 Peugeot Sport Engineered, la versione stradale è qui in versione berlina elettrificata e station wagon.

I modelli ibridi plug-in ad alte prestazioni combinano un motore quattro cilindri a benzina turbo da 1,6 litri con due motori elettrici. Il motore a combustione riesce a erogare 197 cavalli e 300 Newton-metri di coppia. Il motore elettrico montato anteriormente ha una potenza nominale di 109 CV e 320 Nm mentre il motore posteriore produce 111 CV e 166 Nm.

Questa disposizione ibrida consente alla versione Peugeot Sport Engineered dell’elegante 508 di sviluppare una combinazione di 355 CV e 520 Nm inviati alle ruote tramite un cambio automatico a otto velocità. Di conseguenza, avete davanti a voi la più potente auto stradale Peugeot di sempre, eclissata dalla splendida RCZ R e dalla 3008 GT Hybrid4 300. La 308 R Hybrid concept del 2015 con quasi 500 CV non è mai stata prodotta in produzione, quindi non conta.

Potenza a parte, la 508 PSE a trazione integrale è davvero veloce, ha bisogno di soli 5,2 secondi per raggiungere i 100 km/h, indipendentemente dallo stile della carrozzeria. Entrambi sono elettronicamente bloccati a 250 km/h e raggiungeranno un massimo di 135 km/h quando funzionano solo con la presa di corrente elettrica. A proposito, la batteria da 11,5 kWh ha un’energia sufficiente per un’autonomia elettrica di 42 chilometri per WLTP. Una volta finita la carica, una ricarica completa richiederà meno di due ore da un wallbox da 32 ampere.

Alcuni di voi potrebbero chiedersi il peso dell’auto dopo aver aggiunto tutto questo hardware ibrido. La berlina ferma la bilancia a 1.850 chilogrammi mentre la station wagon è, senza sorprese, un po’ più pesante, a 1.875 kg.

La Peugeot 508 PSE arriverà presso i concessionari nella prima metà del prossimo anno. Si prevede che aprirà la strada a una prossima generazione di 308 PSE che probabilmente nel 2022 affronterà la Volkswagen Golf R con più di 300 CV.