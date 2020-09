Nissan Z Proto, uno sguardo al nuovo concept di Nissan – VIDEO

Il nuovo prototipo di Nissan è quasi pronto a vedere la luce e in questo video potremo avere un assaggio dello stile unico e inconfondibile di questo concept.

È passata più di una settimana da quando Nissan ha presentato il suo potenziale successore della 370Z, la Z Proto. È tempo sufficiente perché l’eccitazione del nuovo debutto svanisca, ed è anche tempo di conoscere meglio i dettagli stilistici di questo prototipo in via di produzione.

Come spesso accade, le impressioni dei veicoli differiscono quando li si vede di persona. I ragazzi della JDM hanno avuto l’occasione di farlo di recente, visitando il padiglione Nissan a Yokohama, dove la Z Proto è attualmente esposta. Abbiamo già visto molte foto e filmati ufficiali della Nissan, ma questo filmato passa il tempo a parlare di vari dettagli di design e a cercare di mostrarli alla telecamera. Anche con la narrazione di ciò che stiamo vedendo è ancora difficile comprendere veramente il vero linguaggio del design della Z Proto.

Il risultato del video è che le foto non rendono giustizia al prototipo. Nel complesso sembra piuttosto elementare, il che è al tempo stesso fonte di elogi e critiche. La fotocamera riesce a catturare i passaruota svasati in una luce affascinante, e forse vi è sfuggito il sottile spoiler del tetto nelle foto precedenti.

Forse la cosa più interessante è lo sguardo ravvicinato alla griglia rettangolare della Z Proto, che in realtà è a due sezioni. La parte inferiore ha un design diverso e c’è anche uno spoiler in fibra di carbonio quasi nascosto sotto la fascia. Il tutto si combina per dare al volto della Z Proto un aspetto molto diverso da quello che la gente vede in foto e video come questo. In altre parole, dovremo attendere il nostro tempo fino a quando non riusciremo a dare un’occhiata personale alla Z Proto per avere una comprensione più chiara di tutto quello che sta accadendo qui.

È anche importante ricordare che quest’auto è tecnicamente un concept. Potrebbe subire dei cambiamenti prima di entrare in produzione, e c’è ancora la possibilità che non veda affatto la produzione. Nissan non ha confermato nulla ufficialmente, anche se ci aspettiamo di vedere qualcosa negli showroom nei prossimi due anni.