MotoGP Catalunya, Prove Libere 1: tempi e classifica finale

Tempi e classifica delle FP1 del GP di Catalunya. Miglior crono di Fabio Quartararo, seguito da Andrea Dovizioso e Joan Mir. 8° Valentino Rossi.

Il Gran Premio di Catalunya 2020 prende il via con la prima sessione di prove libere. Domani le qualifiche della MotoGP si sovrapporranno a quelle della Formula 1, mentre domenica la classe regina sposterà l’orario di partenza alle 15:00. Con temperature insolitamente fresche per il Montmelò le FP1 possono rivelarsi già decisive per l’accesso diretto al Q2.

Si attende il riscatto di Pecco Bagnaia dopo la caduta di domenica scorsa a Misano, mentre era al comando della gara. Nei prossimi giorni potrebbe esserci l’annuncio della sua ascesa al team Ducati factory per la stagione MotoGP 2021. Per il momento da Borgo Panigale ancora bocche cucite, probabilmente per giocare ancora un po’ sulla pressione dei piloti. Per Johann Zarco, invece, si pronostica il passaggio al team Pramac, dove beneficerà di una Desmosedici factory.

Caduta in curva 5 per la Suzuki di Joan Mir, quarto in classifica a sole 4 lunghezze dal leader Andrea Dovizioso. Lo spagnolo è uno dei più costanti da Brno in poi e inizia a credere nella corsa al Mondiale. Fabio Quartararo firma subito un buon crono in 1’40″9 lasciando presagire un week-end tutto all’attacco per provare a riprendersi la vetta della classifica che dista un solo punto. Per le Yamaha M1 dovrebbe essere un week-end in teoria favorevole, anche se il lungo rettilineo di oltre 1 km sarà l’unico punto debole per dei prototipi che ancora riscontrano problemi di motore e top speed.

Nel time attack al termine delle prove libere 1 Quartararo lima diversi decimi e ferma le lancette sul best lap in 1’40″4 davanti ad Andrea Dovizioso a 4 decimi e Joan Mir a 6 decimi. Nei primi dieci anche Franco Morbidelli 6° e Valentino Rossi 8°.