Meteo e traffico in autostrada: incidente in galleria sulla A12, code in A22

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 25 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo fortemente instabile su tutti i settori della Penisola, con fenomeni di carattere temporalesco lungo il medio Tirreno. Nelle ore serali neve sulle Alpi occidentali oltre i 1200 metri, prime schiarite sul medio Adriatico e sul Nordovest. Le temperature minime subiranno un deciso calo e oscilleranno fra 11 e 16 gradi, mentre in Sicilia si toccheranno punte di 21 gradi.

Sabato 26 settembre cieli sereni o poco nuvolosi al Nord, salvo qualche breve fenomeno sulle Alpi piemontesi. Tempo variabile al Centro-Sud e sulle Isole, con maggiori probabilità di precipitazioni lungo la dorsale appenninica e il basso Tirreno. Le massime andranno al ribasso e saranno comprese fra 19 e 23 gradi. Neve tra Umbria e Abruzzo oltre i 1800 metri.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Milano Nord sulla A4 Torino-Brescia (Km 132.4 – direzione: Torino) code a tratti tra Milano est e Cormano. A Nord di Bolzano sulla A22 Brennero-Modena (Km 15.901 – direzione: Brennero) coda di 4 km tra Bressanone e Vipiteno.

Nei pressi di Genova si è verificato un incidente sulla A12 Genova-Rosignano Marittimo tra Genova Est e Genova Nervi, in direzione di Livorno, dove si è formata una coda di 3 km. Coinvolte due autovetture all’interno di una galleria, si transita sulla corsia di sorpasso.

All’altezza di Bologna sul Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio (Km 0 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) traffico a rilento tra Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA e Bivio Racc. BO Casalecchio/A1 MI-NA.

Sulla A14 Ancona-Pescara coda di 1 km tra Grottammare e Pedaso per lavori. Coda di 2 km tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto per lavori. Coda di 1 km tra Roseto degli Abruzzi e Giulianova per lavori.

Nel Salernitano sulla A30 Caserta-Salerno (Km 46 – direzione: Salerno) coda di 1 km tra Castel San Giorgio e Salerno per lavori.