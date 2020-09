F1 Russia, Prove Libere 1: tempi e classifica finale

E’ terminato il primo turno di prove libere in Russia caratterizzato da due incidenti. A colpire anche le difficoltà di Hamilton.

Con una temperatura di 26°C è partita la prima sessione di prove libere della Russia.

Race weekend is officially under way in Sochi as @Max33Verstappen leads the drivers onto the track in FP1 👀 #RussianGP 🇷🇺 #F1



Subito dentro la Mercedes di Lewis Hamilton con le gomme hard e la Red Bull di Max Verstappen. In azione anche le Ferrari con la mescola più soffice.

Il primo tempo di giornata è a firma di Valtteri Bottas in 1’37″313, poi arriva Daniel Ricciardo con la Renault e un 1’36″852.

He is top of the time sheets early on in FP1 with a 1:36.852 ⏱️ #RussianGP 🇷🇺 #F1

But the Australian has impressed so far

Dopo 20′ dal via soltanto quattro piloti hanno fermato il cronometro.

1’37″124 per l’Alpha Tauri di Daniil Kvyat. Il russo come tutti i piloti del gruppo Red Bull stanno montando power unit nuove.

1’36″751 per Max Verstappen.

Testacoda senza conseguenze per il ragazzo di casa, Kvyat

A meno di un’ora dalla fine incidente per Carlos Sainz. L’iberico della McLaren perde il controllo alla curva 7 e va contro le barriere, riesce a riprendere la pista, ma perde troppo pezzi, compreso parte dell’alettone. Virtual Safety Car.

1’34″923 per Bottas.

Here's how we stand as we pass the halfway stage in first practice at Sochi 👀⏱️ #RussianGP 🇷🇺 #F1

Flat spot per Ham. Bottas spreca un set di medie in un bloccaggio alla curva 12.

Bandiera rossa a 36′ dalla fine per l’incidente di Nicholas Latifi alla curva 10.

Red flags are out as the Williams driver goes into the barriers at Turn 10 💥 #RussianGP 🇷🇺 #F1

Dopo una decina di minuti di stop si riparte.

Testacoda per la Haas di Romain Grosjean, probabilmente fuori dalla F1 nel 2021.

Just over 20 minutes to go in FP1 and Romain Grosjean is the latest to go for a spin at Sochi 👀

The drivers have found it tricky out there at times so far today 🔄#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/VfbTTJjvuI

