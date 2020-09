Vinales alla Spagna: “Ci vuole un’Academy come quella di Valentino Rossi”

Maverick Vinales è stato nuovamente ospite del Ranch di Valentino Rossi e ha rimarcato in conferenza quanto manchi in Spagna una struttura così.

Maverick Vinales nonostante alcune prestazioni altalenanti al momento è praticamente a ridosso della testa della classifica iridata. Lo spagnolo, infatti, è ad una sola lunghezza da Andrea Dovizioso grazie al successo ottenuto nell’ultima gara a Misano.

Per il rider iberico la pista di Barcellona è sempre stata avara di successi. Basta pensare che l’ultima affermazione del pilota Yamaha tra queste curve è addirittura datata 2012, quando ancora era in Moto3. Qui per lui, in MotoGP, il suo miglior risultato è il 4° posto ottenuto in sella alla Suzuki nel 2016.

Vinales: “In gruppo abbiamo un po’ di problemi”

Durante la conferenza stampa Maverick Vinales parlando della propria stagione ha così dichiarato: “Il campionato è ancora aperto e lo sarà sino alle ultime due gare. Cercheremo di essere intelligenti e consistenti sino all’ultimo GP. Speriamo di portare a casa un buon weekend. Daremo il massimo. Questo circuito mi piace molto. La nostra priorità è partire davanti. Nel gruppo abbiamo un po’ di problemi. La volta scorso sono riuscito a chiudere il gap con Pecco, ma non l’ho superato”.

Lo spagnolo ha poi proseguito: “Ora mi sto focalizzando sui punti forte della moto. Inizio a capirla meglio e mi trovo bene con questa M1. Credo che sarà importante essere consistenti per vincere il campionato. Dobbiamo sfruttare i punti di forza della nostra moto. Dopo quanto accaduto in Austria abbiamo apportato delle modifiche con la Brembo e non credo che ci saranno problemi qui”.

Infine Vinales ha così concluso: “Sono stato nel Ranch di Valentino settimana scorsa ed è stato qualcosa di spettacolare. Non so perché in Spagna non abbiamo anche noi qualcosa del genere nonostante siamo così tanti e abbiamo un ottimo livello. Mi piacerebbe avere un’Academy anche qui in Spagna. Ora ci stiamo allenando ad Andorra insieme ad altri piloti.

Antonio Russo