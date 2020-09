Meteo e traffico in autostrada: in arrivo forti temporali

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 24 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo fortemente instabile al Centro-Nord, con temporali anche forti su Toscana, Marche e Friuli Venezia Giulia. Fenomeni in parziale attenuazione notturna lungo le fasce costiere, ma persisteranno al Nord e sulla fascia appenninica. Tempo più stabile al Sud e sulle Isole, con qualche pioggia sulle località appenniniche e il litorale campano.

Venerdì 25 settembre la perturbazione insisterà sul Centro Italia e le fasce alpina e prealpina, con fenomeni più intensi a ridosso dei rilievi. Piogge anche sul Mezzogiorno, in particolare su Campania e Basilicata. Più stabile e soleggiato altrove. Temperature massime comprese fra 22 e 27 gradi, fino a 32 gradi sulle regioni dell’estremo Sud.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino e tra Nodo di Pero e Cormano. Traffico a rilento tra Sesto San Giovanni e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. Sulla A4 Milano-Brescia (Km 191 – direzione: Trieste) code a tratti tra Grumello e Ponte Oglio per veicolo in avaria.

In Liguria sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 5.15 – direzione: Gravellona Toce) coda di 2 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

A Nord di Bologna sulla A13 Bologna-Padova (Km 7.9 – entrambe le direzioni) coda in uscita a Bologna Interporto per traffico intenso sulla viabilita’ ordinaria. Uscita consigliata provenendo da Padova: Bologna Arcoveggio su Raccordo A13-Tangenziale Bologna.

Sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 2.2 – direzione: G.R.A.) coda tra Via Togliatti e inizio Complanare.

Sulla Tangenziale Napoli (entrambe le direzioni) coda in uscita ad Arenella per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Sulla A30 Caserta-Salerno (Km 45 – direzione: Salerno) coda di 1 km tra Nocera Pagani e Salerno per lavori in corso.