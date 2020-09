Marc Marquez torna nel paddock della MotoGP (FOTOGALLERY)

Per la prima volta dopo due mesi (la sua ultima apparizione risaliva al 25 luglio scorso a Jerez), Marc Marquez ha fatto ritorno nel paddock della MotoGP

Per la prima volta dopo quasi due mesi (la sua ultima apparizione risaliva al 25 luglio scorso a Jerez de la Frontera), Marc Marquez ha fatto il suo ritorno nel paddock della MotoGP, proprio in occasione del suo Gran Premio di casa in Catalogna, per incontrare i membri del team Honda e aggiornarli sul suo recupero dall’infortunio e sulle sue condizioni fisiche.

Sbrigate le formalità del tampone contro il coronavirus, l’otto volte campione del mondo si è subito ritrovato con i membri della sua squadra, che non vedeva da molto tempo. Con il sorriso in volto, Marquez si è nuovamente immerso nel suo elemento, ha passeggiato per il paddock del Montmelò e ha rivisto la sua RC213V.

“È stato grandioso tornare nel paddock della MotoGP e rivedere il mio team”, ha commentato il Cabroncito. “Ovviamente ci siamo parlati al telefono durante tutto questo periodo, ma loro mi sono mancati molto ed è stato bello incontrarli di nuovo, così come la mia moto! C’era una parte di me che sicuramente voleva tornare in pista, in particolare dopo che mi sono seduto in sella, ma ora è il momento di essere pazienti. È stato bello venire qui per parlare non solo con il team, ma anche per la Honda, iniziando a fare i programmi per il 2021. Mi piacerebbe molto disputare qui la mia gara di casa questo weekend, ma mi divertirò comunque a seguirla in tv”.

Non sono mancati anche gli impegni di lavoro, in particolare gli incontri con la stampa, dal momento che i giornalisti di tutto il mondo erano ansiosi di fargli qualche domanda. Al termine di una breve ma divertente visita, Marc Marquez ha poi fatto ritorno nella sua casa a Cervera per proseguire il suo recupero.

