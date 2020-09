Aleix Espargarò tende la mano ad Andrea Iannone: “Bello rivederlo nel box”

Aleix Espargarò si è detto felice di aver rivisto Andrea Iannone nel box Aprilia: “Spero per lui che avrà buone notizie”.

Aleix Espargarò si è detto felice di aver rivisto Andrea Iannone all’interno del box in occasione del GP dell’Emilia Romagna. Il pilota abruzzese sta ancora scontando una squalifica per doping di 18 mesi, dopo essere risultato al drostanolone dopo il GP di Sepang 2019. In attesa di conoscere la sentenza del Tas prevista ad ottobre, il pilota di Vasto ha fatto visita alla sua squadra, che ancora lo attende, prima di prendere una decisione in vista del prossimo anno.

Si ritiene che Iannone abbia ingerito accidentalmente la sostanza dopante, probabilmente contenuta nella carne consumata in un noto hotel malesiano. La sua visita a Misano è stata la sua prima volta nel paddock della MotoGP dai test di febbraio in Qatar, quando ha presenziato alla presentazione dell’Aprilia RS-GP 2020. “Ho trovato un Andrea molto diverso a Misano, è stato bello rivederlo”, ha detto il compagno di squadra Aleix Espargarò. “Ovviamente non corre quest’anno, quindi era più rilassato, molto aperto. Mi ha aiutato durante una sessione, era al mio fianco nel box a parlare con gli ingegneri. Era anche in pista [a guardare], quindi era una situazione strana”:

Dopo diversi tafferugli verbali tra i due piloti Aprilia, l’atmosfera è adesso più distesa. Si attende il verdetto del 15 ottobre, nella speranza possa tornare quanto prima in sella alla moto di Noale.”Normalmente la vita ti mette alla prova tante volte, e ovviamente questo ultimo anno per Andrea è stato molto difficile”, ha aggiunto Aleix Espargarò come riportato da ‘Autosport’. “Non riesco a immaginare la sua situazione… Penso che Andrea sarà lo stesso pilota velocissimo di sempre, ma forse un po’ più rilassato… Vediamo cosa succederà ad ottobre. Spero che per lui avrà buone notizie”. Ma nei giorni scorsi il pilota catalano non ha mancato di esprimere la sua massima ammirazione per Andrea Dovizioso sperando di vederlo presto al suo fianco…