Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 23 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile da Nord a Sud, principalmente lungo la catena appenninica, dove si verificheranno temporali di media intensità. Cieli più soleggiati sulle regioni estreme del Sud e le Isole maggiori. Nel pomeriggio fenomeni in parziale assorbimento, ma persisteranno sulle zone montuose, Lunigiana e Salento. Le temperature massime saranno comprese fra 23 e 28 gradi, con punte fino a 31 gradi sulle Isole.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino. Coda tra Nodo di Pero e Cormano e tra Monza e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. Sulla A8 Milano-Varese (Km 8.1 – direzione: Milano) traffico a rilento tra Castellanza e Lainate.

In Liguria sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 14.3 – direzione: Genova Voltri) coda di 1 km tra Ovada e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori. In A12 Genova-Livorno (Km 0 – direzione: Genova) coda tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova. Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 125.8 – direzione: Milano) coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova.

Fra Prato e Firenze in A1 Bologna-Firenze (Km 262.4 – direzione: Napoli) coda di 1 km tra Aglio KM 255 e Calenzano per lavori.

Alle porte della Capitale sulla A24 Roma-L'Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda di 5 km tra Inizio Complanare e Bivio A24/Tangenziale est RM.

Sulla A30 Caserta-Salerno (Km 45 – direzione: Salerno) coda di 1 km tra Nocera Pagani e Salerno per lavori in corso.