Renault Arkana, l’arrivo in Europa con il nuovo pacchetto RS-Line

La Renault Arkana sbarca nel Vecchio Continente come model year 2021 e dal mercato russo a quello europeo acquisisce un raffinatissimo pacchetto esclusivo

Presentata per la prima volta nell’agosto 2018 come showcar, la Renault Arkana sarà finalmente in vendita in Europa molto presto.

La coupé-crossover è presente sul mercato russo dal maggio dello scorso anno e sarà disponibile su alcuni mercati selezionati del Vecchio continente a partire dal primo trimestre del prossimo anno.

Ci sono alcune differenze molto significative tra il modello Russia-spec e il nuovo Euro-spec Arkana. In primo luogo, quest’ultimo assume un aspetto più raffinato soprattutto grazie al nuovo pacchetto RS-Line, oltre a una più ampia gamma di opzioni di personalizzazione grazie al nuovo pacchetto Color.

Inoltre, anche l’interno è molto più di classe e ottiene uno schermo verticale in stile tablet per il sistema di infotainment, così come un quadro strumenti completamente digitale in versioni da 4,2, 7 o 10,2 pollici a seconda dell’assetto. Nonostante la sua forma coupé-SUV, l’Arkana offre un generoso spazio di stivaggio (513 litri) per le varianti non ibride.

Ma non è tutto. Sebbene l’Arkana per la Russia sia alimentata da un motore a gas turbo da 1,3 litri, il modello Euro-spec beneficia dei più recenti gruppi propulsori ibridi Renault. Questi includono le versioni ibride da 140 cavalli e 160 CV del motore 1.3 TCe, abbinato a un cambio automatico a doppia frizione, più l’E-Tech Hybrid 140 già disponibile nella Clio, Captur e Megane. La casa automobilistica francese afferma che quest’ultimo è un nuovo sistema che “è stato oggetto di oltre 150 brevetti e si basa sull’esperienza del Gruppo nei veicoli elettrici e nella F1″.

Leggi anche -> Nissan Maxima festeggia i 40 anni con un’edizione speciale per l’anniversario

“Arkana è un altro esempio di come la modernità e l’innovazione siano radicate nel DNA di Renault“, commenta François Laurent, Direttore del Programma Arkana. “È un ibrido a tutti i livelli, e fonde perfettamente i codici della coupé e del SUV, combinando reattività e versatilità. Dà un nuovo impulso al segmento dei SUV compatti tradizionali, che è il cuore del mercato europeo”.