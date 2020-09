Meteo e traffico in autostrada: rallentamenti per piogge e temporali

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 23 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli da poco a molto nuvolosi su tutta la Penisola, con fenomeni residui sull’alta Toscana e le Alpi orientali. Nel corso della notte possibili piovaschi anche sul litorale occidentale della Sardegna e le Alpi occidentali. Temperature minime stabili e comprese tra 17 e 22 gradi.

Giovedì 24 settembre ancora instabilità diffusa al Nord e sull’Appennino centrale, più soleggiato sul resto dell’Italia. Si prevedono forti temporali sulla bassa Lombardia e la Lunigiana. Piovaschi sparsi anche sulla Puglia centrale. Le temperature massime oscilleranno tra 23 e 28 gradi, di poco superiori in Sicilia.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Nord di Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 128 – direzione: Trieste) coda tra Nodo di Pero e Cormano. Traffico rallentato tra Cormano e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. Sulla A9 Como-Svizzera (Km 41.37 – direzione: Svizzera) coda in uscita a Chiasso uscita merci provenendo da Como.ù

A Sud di Trento sulla A22 Brennero-Modena (Km 152.5 – direzione: Modena) coda di 2 km tra Trento Sud e Rovereto Nord per veicolo in avaria. Coda di 10 km tra Bressanone e Vipiteno.

In Liguria sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 5.15 – direzione: Gravellona Toce) rallentamenti tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

A Nord di Bologna sul Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio (Km 5 – direzione: Autostrada Bologna-Taranto) coda tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA. In A14 Bologna-Ancona (Km 11 – direzione: Taranto) traffico a rilento tra Bologna Borgo Panigale e Bivio A14/A13 Bologna-Padova.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 314.1 – direzione: Ancona) coda di 1 km tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto per lavori. Coda di 1 km tra Roseto degli Abruzzi e Giulianova per lavori in corso.

A Nord di Salerno sulla A30 Caserta-Salerno (Km 45 – direzione: Salerno) coda di 1 km tra Nocera Pagani e Salerno per lavori. In A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 6.00 del 30/09/2020.