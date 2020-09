Mercedes-AMG GT Coupe, nuovo motore e versione Stealth in arrivo

La nuova Mercedes-AMG GT Coupe prevista per il 2021 avrà un nuovo motore con ancora più cavalli e un’edizione Stealth che conferirà all’auto un aspetto davvero sinistro

Se per qualche motivo state pensando che la Mercedes-AMG GT base sia sottodimensionata a “soli” 469 CV, abbiamo delle buone notizie da darvi. Per il model year 2021, la variante entry-level viene fornita con una configurazione aggiornata del V8 biturbo 4.0 litri che adesso produce 523 CV o 54 CV in più rispetto a prima.

Come se il salto di potenza non fosse abbastanza impressionante, la coppia è aumentata fino a 670 Nm.

Come risultato della maggiore velocità, l’AMG GT ha ora bisogno di 3,7 secondi per completare la corsa da 0 a 100 km/h. A tavoletta, farà 312 km/h nel caso della coupé e una velocità leggermente inferiore di 310 km/h per la roadster a causa del suo peso leggermente aumentato. Entrambi mantengono il cambio automatico a sette marce con doppia frizione che invia la maggiore potenza alle ruote.

Mercedes sta aggiungendo il kit standard al modello base della AMG GT. Ora saranno presenti la sospensione AMG Ride Control con ammortizzatori adattivi, differenziale posteriore elettronico a slittamento limitato e freni compositi ad alte prestazioni con pinze rosse. Completano l’elenco degli equipaggiamenti di serie la batteria di avviamento agli ioni di litio e la modalità di guida “Race“.

Un’altra importante novità del 2021 è l’edizione Stealth. Disponibile sia per lo stile coupé che per la carrozzeria roadster, la versione speciale viene fornita, come suggerisce il nome, con un design tutto nero per conferire un look sinistro. Scegliete la coupé e otterrete un tetto in fibra di carbonio, mentre la roadster avrà un top in tessuto nero. Oltre alla vernice nera standard, i clienti possono ordinare l’auto in due diverse tonalità di grigio.

La Stealth Edition unisce il pacchetto AMG Exterior Night Package con pinze freno nere e un trattamento di cromatura scura per la griglia Panamericana, mentre le ruote anteriori da 19 pollici e posteriori da 20 pollici hanno un look nero opaco. All’interno, l’AMG Interior Night Package contribuisce ulteriormente al tema prevalentemente nero della vettura, con una una targhetta speciale sulla console centrale che indica che non si tratta di una normale GT.