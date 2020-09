Marc Marquez, indiscrezioni sul ritorno da Stefan Bradl

Honda convoca Stefan Bradl per la gara in Catalunya. Resta da confermare il suo impegno a Le Mans, aperta l’ipotesi del ritorno di Marc Marquez.

Il team Repsol Honda ha confermato che Stefan Bradl correrà nel Gran Premio di Catalunya al posto di Marc Marquez. Il tester tedesco ha dato forfait nell’ultimo week-end di Misano, a causa di un piccolo intervento al braccio subito alcuni giorni prima. La sua presenza era incerta per l’appuntamento spagnolo, ma la casa nipponica ha annunciato ufficialmente la sua presenza.

Stefan Bradl, che già avvertiva fastidi nel Gran Premio di San Marino, si è recato in Germania tra le due gare italiane per mettersi nelle mani del suo medico di fiducia e cercare di risolvere il problema ad uno dei nervi al gomito destro. “Lunedì dopo il primo Gran Premio di Misano, sono andato dal dott. Streifinger, mi ha visitato e poi abbiamo deciso di fare un intervento martedì – racconta il collaudatore Honda a Speedweek.com -. Nei tre giorni prima del Gran Premio ho notato che il fastidio si era ridotto. Prima che avessi il problema al mattino, mi sono svegliato e non avevo molta sensibilità alle due dita più piccole. La sensazione è migliorata venerdì, ma il gonfiore del gomito ha reso difficile muovermi come volevo”.

Stefan Bradl ha ancora problemi al braccio destro e toglierà i punti solo dopo il GP di Catalunya. Intanto da casa Honda gli hanno confermato l’impegno solo per il prossimo appuntamento. Per Le Mans resta da confermare, notizia che apre all’ipotesi del ritorno di Marc Marquez in pista fra meno di tre settimane. “Cerco di mantenere il braccio il più teso possibile mentre dormo”, dice il 30enne. “Devo evitare la posizione di prendere in mano il cellulare, mi viene sconsigliato. Ho dovuto imparare a scrivere con la mano sinistra (ride)… HRC mi ha appena chiamato per una gara”. In ogni caso resta a disposizione anche per il Gran Premio in Francia. Tutto dipenderà dalla riabilitazione del grande condottiero di Cervera, la cui presenza è prevista nel box Honda nei prossimi giorni.