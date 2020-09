Un ex boss della Ferrari diventerà il nuovo CEO della F1. Il passaggio di consegne con l’attuale boss Carey avverrà nel 2021.

Per il momento è soltanto un’indiscrezione diffusa da Motorsport.com, ma a quanto pare mancherebbe soltanto la formalizzazione dell’accordo in quanto le scuderie sono già state avvisate. Stefano Domenicali sarà il capo supremo del Circus a partire dal prossimo anno.

Che al vertice della massima serie ci sarebbe stato un cambio di guardia si vociferava da tempo e addirittura Luca Cordero di Montezemolo si era proposito per sostituire Chase Carey al comando, venendo bellamente snobbato. Ora tra una chiacchiera sull’approdo del responsabile Mercedes Toto Wolff e una smentita, giunge questa notizia, senz’altro piacevole per i sostenitori del manager imolese che ha rilanciato il marchio Lamborghini dopo la sua uscita dal Cavallino.

Il percorso di Domenicali in F1

Figlio di Maranello e della sua scuola, il 55enne ha percorso tutti i gradini della scala aziendale a partire dalla posizione di capo del personale della Gestione Sportiva occupata nel 1995. Team principal rosso dal 2008 all’aprile 2014 e successore di Jean Todt, è suo l’ultimo titolo costruttori a firma dell’equipe modenese che, dal 2009, ha vissuto un progressivo decadimento fino al disastro dei giorni nostri.

Dopo le dimissioni seguite al periodo buio, o comunque con pochi sprazzi di luce, di Fernando Alonso come pilota di riferimento, il dirigente emiliano è dapprima entrato in Audi assumendo il suolo di vice-presidente delle iniziative business, quindi è passato al Gruppo Volkswagen, assumendo, come detto sopra l’incarico di direttore esecutivo del celebre marchio di vetture sportive. Ovviamente il primo amore non si scorda mai e in parallelo con queste funzioni ha continuato a restare agganciato al mondo delle monoposto diventandone presidente di commissione e spingendo per la rinascita della F2 e della F3 come piattaforme di lancio per i talenti emergenti.

E’ evidente che le sue competenze siano state decisive per convincere la F1 a puntare su di lui quale timoniere.

Chiara Rainis