Brutta tegola in casa KTM: Red Bull e Tech3 verso il divorzio

Red Bull avrebbe deciso di non sponsorizzare più il team Tech3 dal 2021, rescindendo il contratto commerciale con un anno di anticipo.

Dal prossimo anno il team KTM Tech3 affiancherà al giovane Iker Lecuona l’esperto Danilo Petrucci. In questa prima parte di campionato ha persino centrato una vittoria, la prima dopo 20 anni, in classe regina con Miguel Oliveira in Austria. Ma non basta per Red Bull! Infatti il colosso della bibita energetica, secondo quanto riportato dal tedesco Speedweek.com, starebbe pensando di non sponsorizzare più la squadra di Hervé Poncharal dal 2021, un anno prima della scadenza del contratto che hanno in vigore fino al 2021.

La decisione sarebbe stata presa nel corso del Gran Premio della Stiria, appuntamento in cui Miguel Oliveira è salito sul gradino più alto del podio. Questa decisione ha colto di sorpresa sia IRTA che Dorna, che non si aspettavano che il team di Hervé Poncharal affrontasse un problema economico di questo tipo in Moto3 e MotoGP. Il motivo sarebbero i risultati poco soddisfacenti che il team Tech3 starebbe raccogliendo. Al momento Poncharal, piuttosto contrariato, non vuole rilasciare dichiarazioni in merito. “Non sono coinvolto nelle trattative, è una faccenda che riguarda KTM”. È una situazione un po ‘complicata, dal momento che Poncharal ha un contratto con KTM fino al 2021 e molto probabilmente rinnoveranno con l’azienda austriaca, anche se hanno sempre la possibilità di unirsi con Suzuki. A sua volta la casa di Hamamatsu attendere l’arrivo del team VR46 in classe regina per formare finalmente un team satellite.

KTM e Red Bull sono sempre andate di pari passo. Ciò ha sorpreso la decisione dell’azienda alata che contribuisce con circa 10 milioni di euro al budget che KTM stanzia ogni anno alla MotoGP (30 milioni di euro), di cui tre milioni di euro andrebbero direttamente al team Tech3. Qualora Red Bull decidesse di abbandonare davvero la partnership con la scuderia francese KTM potrebbe decidere di modificare totalmente la livrea delle RC16 di Lecuona e Petrucci con un design maggiormente incentrato sull’arancione, i colori dell’azienda di Mattighofen.