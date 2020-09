Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 22 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile al Centro-Nord, con fenomeni anche di carattere temporalesco soprattutto su Liguria e fascia appenninica. Dal pomeriggio fenomeni più intensi anche sul basso Piemonte e la Lombardia. Cieli sereni o poco nuvolosi al Sud, con qualche piovasco sulla Calabria tirrenica e la Sardegna settentrionale. Nel corso della giornata piogge in espansione anche sulla Campania e il Salento. Le temperature massime oscilleranno tra 22 e 27 gradi, fino a 30° sulle regioni estreme del Sud.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Piogge intense in Lombardia che stanno causando rallentamenti sulle tratte autostradali. In A4 Torino-Padova

pioggia tra Nodo di Pero e Bivio A4/A21 Torino-Brescia. Nel Comasco precipitazioni diffuse sulla A9 Lainate-Svizzera tra Bivio A9/A8 Milano-Varese e Chiasso. Piogge anche in A8 Milano-Varese tra Nodo A8/A4 Torino-Trieste e Varese.

Sulla A14 Ancona-Bari (Km 378.4 – direzione: Taranto) chiuso al traffico Bivio A14/A25 Torano-Pescara fino alle 20:00 del 25/09/2020 provenendo da Ancona verso Autostrada Roma-Teramo per lavori. Entrata consigliata verso Autostrada Roma-Teramo: Villanova su A25 Torano-Pescara.

Sulla Tangenziale di Napoli (entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Fuorigrotta e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori in corso. In A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 6.00 del 30/09/2020.