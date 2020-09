Il sistema di sorveglianza di Tesla è riuscito in poco tempo ad acquisire un gran numero di video divertenti e spaventosi allo stesso tempo



Questo è l’ennesimo episodio del canale YouTube Wham Baam Teslacam, ricco di divertenti filmati di TeslaCam e Sentry Mode. Siamo un po’ sorpresi che video come questo siano diventati così popolari su internet, ma la ricetta funziona: breve, divertente, spaventoso, interessante e informativo.

Per chi non lo sapesse, i veicoli Tesla sono tutti dotati di serie di una dashcam integrata e di un sistema di sicurezza multi-video. Le caratteristiche sono rese possibili dalla suite di telecamere Tesla Autopilot, che sono incluse in tutte le vetture Tesla.

In quest’ultimo episodio, vedrete un autotrasportatore di semi-camion perdere il controllo e uscire di strada a causa di una gomma scoppiata. Fortunatamente, nessuno si è fatto male. Vedrete anche una signora che urta la fiancata di una Tesla Model 3 con la portiera. Insiste nel dire che non è stata lei, ma è stata filmata dal video Sentry Mode dell’auto. Purtroppo il video non ha preso la targa.

Ancora più interessante è guardare un guidatore di SUV che lancia una tazza di caffè contro un altro SUV sull’autostrada. Un altro grosso camioncino sorpassa un ciclista e quasi si schianta contro una Tesla. Per fortuna, l’autista della Tesla è riuscito a uscire di strada all’ultimo secondo per evitare di essere investito.

Ma adesso godetevi il video ripreso da TeslaCam e Sentry Mode: