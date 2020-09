In questo video confronto vedremo alcune tra le più veloci auto mai costruite da Mercedes in una sfida inusuale ai 100 km/h.



L’azienda oggi nota come Mercedes-Benz è considerata l’inventore dell’automobile grazie a Karl Benz e al suo brevetto Benz Patent-Motorwagen (“brevetto automobile a motore“) della fine del 1880. Il veicolo a tre ruote a motore posteriore monocilindrico 954cc a quattro tempi produceva una potenza di 0,75 CV e fu l’inizio di una storia incredibile.

Carwow ha avuto l’opportunità di verificare alcuni dei più grandi successi dell’azienda e di testare le sue capacità da 0 a 100 km/h, anche se alcune di queste auto non sono mai state veramente delle vere e proprie performance car. Mat Watson ha avuto accesso a quella che personalmente considero la più bella auto mai realizzata, la 300 SL Gullwing, oltre al maestoso Pullman e a uno dei vari concept della C111.

Carwow afferma che le dieci auto hanno un valore complessivo di 50 milioni di euro.

Per un’auto costruita nel 1955, un tempo da 0 a 100 chilometri orari di 9,4 secondi non è male. Stiamo parlando della splendida Gullwing con il suo motore a sei cilindri in linea da 3,0 litri e 215 cavalli. Poi è la volta di una macchina con le portiere a gabbiano, la C111 con motore V8 che è stata veloce quasi quanto la 300 SL, a 10,28 secondi.



Non vi diremo altro tranne che il classico Pullman non aveva fretta di raggiungere i 100 km/h. Carwow salta poi al volante di un modello di grande successo, mettendo alla prova la 230E e apprezzandone la qualità costruttiva. Dopo di che, è l’ora della Hammer, con una 300E AMG del 1988 alimentata da un potente V8 da 6,0 litri con 385 CV. Mat Watson prova poi un’altra berlina ad alte prestazioni, la 190E 2.5-16 Evolution, prima di passare a una 560 SEC senza tempo.

Per qualcosa di più moderno, le tre vetture rimanenti sono la CLK DTM AMG Coupé, una CL 65 e la G500 4×42. A dimostrazione di quanto la Mercedes e l’AMG siano arrivate lontano in termini di prestazioni, l’ultima A45 S compatta in mostra alla fine del video è più veloce di tutte quelle incredibili macchine, anche se molte di esse hanno motori significativamente più grandi.