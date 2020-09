Un’edizione speciale esclusiva per il mercato USA della Nissan Maxima arriverà presto nei concessionari per celebrare i 40 anni di storia

La Nissan Maxima ha iniziato la sua vita negli Stati Uniti nel 1981 come Datsun 810, accoppiando il motore della 240Z con un cambio a cinque marce.

A metà degli anni ’80, la Maxima aveva un motore V6 e un marchio Nissan. Ora, 40 anni dopo, la Nissan festeggia con un’edizione speciale l’anniversario per il model year 2021. Nissan dice che limiterà la produzione del pacchetto, anche se la casa automobilistica non ha ancora specificato quel numero.

Il pacchetto è la tipica edizione speciale, che si basa sulle finiture Platinum del modello e sulle sue caratteristiche. I clienti riceveranno una vernice bicolore unica – Ruby Slate Gray Pearl con tetto nero, ruote da 19 pollici nere lucide, finiture di scarico nere e badge esterni neri che includono il marchio dell’edizione speciale per l’anniversario.

All’interno, tutto è un ritorno al passato. Il modello riceverà sedili posteriori riscaldati come upgrade, mentre il tachimetro e il contagiri avranno frontali bianche, un bel richiamo ai modelli Maxima del passato. La Nissan decorerà anche i sedili in pelle rossa semi-anilina in stile 40th Anniversary Edition. Altri tocchi di classe sono le cuciture a contrasto rosse e le rifiniture in Satin Dark Chrome in tutto l’abitacolo.

Nissan offrirà il pacchetto 40th Anniversary Edition sui modelli SV, SR e Platinum Maxima. Il motore V6 da 3,5 litri della Nissan, con 300 cavalli e 353 Nm di coppia, è di serie, così come la trasmissione a variazione continua Xtronic della casa automobilistica. La Nissan non si è allontanata troppo dalle origini sportive della Maxima, costruendo sempre sulla sua tradizione. Secondo la casa automobilistica, i clienti della Maxima sono tra i suoi più fedeli.

Il prezzo del pacchetto non è ancora disponibile, anche se Nissan dice che ci si dovrebbe aspettare una revisione completa, compresi i prezzi e le specifiche, della linea Maxima 2021 più vicina alla data di vendita del modello prevista per l’autunno di quest’anno. I piccoli ritocchi e gli aggiornamenti non dovrebbero però essere troppo costosi. La Maxima 2020 parte da circa 30.000 euro, un prezzo che potrebbe aumentare per il 2021.