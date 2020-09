Programma e orari del GP di Catalunya 2020. La gara della MotoGP di domenica viene posticipata alle 15:00 per evitare sovrapposizioni con la F1.

Il Motomondiale 2020 sbarca in Catalunya per l’ottavo appuntamento stagionale. Il tracciato del Montmelò vanta una lunghezza di 4,6 km, con 6 curve a sinistra e 8 a destra, una larghezza di 12 metri e il rettilineo principale di 1.047 metri. Potrebbe essere ancora una volta un tracciato favorevole alle Yamaha, ma con la nuova gomma posteriore Michelin gli equilibri in pista verranno probabilmente ridimensionati.

Si arriva a questo Gran Premio di Catalunya, in programma dal 25 al 27 settembre, con Andrea Dovizioso ancora in testa al campionato con 84 punti, ma ci sono ben quattro piloti raccolti in una finestra di 4 punti, con Fabio Quartararo e Maverick Vinales a 83 p. e Joan Mir a quota 80 p. Nell’ultimo Gran Premio di Misano a trionfare è stato lo spagnolo della Yamaha, dopo una prima metà di gara all’inseguimento di Pecco Bagnaia, caduto rovinosamente nelle fasi finali, gettando alle ortiche una vittoria che sembrava cosa fatta.

Il week-end di gara a Barcellona sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP HD. Qualifiche e gare delle tre classi verranno trasmesse in differita su TV8. In streaming anche su DAZN, Now TV e Sky GO. Si comincia giovedì con la tradizionale conferenza stampa. Gara MotoGP alle 15:00 per evitare sovrapposizioni con il Gran Premio di Formula 1.

La programmazione Sky Sport MotoGP

Giovedì 24 settembre

17.00 Conferenza stampa MotoGP

Venerdì 25 settembre

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 1

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 1

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 1

13.15-13.55 Moto3 Prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP Prove libere 2

15.10-15.50 Moto2 Prove libere 2

Sabato 26 settembre

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 3

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 3

12.35-13.15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30-14.00 MotoGP Prove libere 4

14.10-14.50, MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.10-15.50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 27 settembre

9.40-10.00 Moto3 Warm Up

10.10-10.30 Moto2 Warm Up

10.40-11.00 MotoGP Warm Up

12.00 Moto3 Gara

13.20 Moto2 Gara

15.00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 26 settembre

15.15 Paddock Live

15.50 Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP, Moto2

17.05 Paddock Live

Domenica 27 settembre

14.05 Differita Moto3 Gara

15.25 Differita Moto2 Gara

17.05 Differita MotoGP Gara