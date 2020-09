Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 22 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo fortemente instabile al Centro e al Nord, con fenomeni di carattere temporalesco su basso Piemonte e bassa Lombardia. Fenomeni che proseguiranno durante la notte con intensificazione sul versante toscano e ligure oltre sull’alto Adriatico. Cieli sereni o poco nuvolosi al Sud e sulle Isole, con brevi precipitazioni su Campania, Salento e Sardegna settentrionale. Temperature minime comprese tra 15 e 19 gradi al Centro-Nord, tra 20 e 24 gradi al Sud.

Mercoledì 23 settembre instabilità persistente al Centro e al Sud, oltre che sulla fascia alpina. Le temperature massime subiranno un lieve calo e oscilleranno fra 24 e 29 gradi, di poco superiori sulle Isole.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) traffico rallentato in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino. Code a tratti tra Cormano e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa.

Sulla A22 Brennero-Modena (Km 15.901 – direzione: Brennero) coda di 8 km tra Bressanone e Vipiteno per traffico intenso.

In Liguria sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 5.15 – direzione: Gravellona Toce) coda di 2 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori in corso. Rallentamenti per pioggia in A7 Milano-Serravalle-Genova tra Serravalle Scrivia e Genova Sampierdarena.

Tra Piacenza e Parma sulla A1 Milano-Bologna (Km 89 – direzione: Milano) coda tra Bivio A1/A15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola per lavori. Coda tra Parma e Bivio A1/A15 Parma-La Spezia per lavori.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 314.1 – direzione: Ancona)coda di 1 km tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto per lavori. Coda di 1 km tra Pescara sud e Pescara Ovest per lavori.

Sulla A1 Roma-Napoli (Km 724 – direzione: Milano) coda di 1 km tra Santa Maria Capua Vetere e Capua per lavori in corso. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 6.00 del 30/09/2020.