Jorge Lorenzo ha deciso di rispondere ad alcuni fan che gli avevano mosso delle critiche. Lo spagnolo ha spiegato perché si è ritirato.

Jorge Lorenzo è sempre stato un ragazzo molto social e spesso risponde ai propri fan su Twitter alle domande che gli pongono senza peli sulla lingua. Sicuramente un bel modo di interfacciarsi con i propri supporter. In questi giorni lo spagnolo si è nuovamente dedicato a questa attività regalandoci qualche dichiarazione davvero interessante.

La humildad no gana campeonatos, si no habría millones de campeones humildes. No corro porque ya no me apetece, no porque no pueda. Como probador me siento feliz, realizado, me cuidan bien y dispongo de mucho tiempo libre. ¿Qué más puedo pedir de la vida? https://t.co/KRaC1YjKZl — Jorge Lorenzo (@lorenzo99) September 21, 2020

Il rider iberico parlando delle Michelin ha così dichiarato: “Rivedere l’anteriore è sempre stata una mia richiesta. Speriamo che possano abbinare maggiore aderenza all’anteriore per evitare incidenti, non è semplice, ma realizzabile”.

Lorenzo non si tira indietro davanti alle critiche

Lorenzo però non si tira indietro nemmeno davanti a chi lo critica e ad un tifoso che lo attaccato per la sua presunta mancanza di umiltà ha risposto: “L’umiltà non vince i campionati, altrimenti ci sarebbero milioni di umili campioni. Non corro perché non ho più voglia, non perché non posso. Come tester mi sento molto felice e soddisfatto, si prendono cura di me e ho tanto tempo libero. Non posso chiedere di più alla vita”.

Si no hubiera llevado muy bien todas las demás no llego a Yamaha 😘 https://t.co/EJ7S6GxEce — Jorge Lorenzo (@lorenzo99) September 22, 2020

Infine a chi lo ha accusato di andare forte solo con la Yamaha ha così replicato: “Se non avessi guidato bene per tutti gli altri non sarei mai arrivato in Yamaha“. Insomma a quanto pare lo spagnolo è in grande forma con le risposte piccate.

