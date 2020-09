La F1 approda a Sochi dove Lewis Hamilton è pronto ad agguantare il record di successi in F1 attualmente tra le mani di Michael Schumacher.

La F1 approda a Sochi, praticamente un feudo Mercedes. Sul tracciato russo, infatti, dalla sua inaugurazione nel 2014 ha vinto sempre una vettura di Stoccarda. I tedeschi, su 6 edizioni sin qui disputate in Russia, hanno messo insieme addirittura 4 doppiette. Un dominio assoluto che però poteva spezzarsi nella passata stagione.

Nel 2019, infatti, la Ferrari ha piazzato nelle qualifiche Leclerc in prima piazza e Vettel in terza e dopo la prima curva le due Rosse in gara si sono addirittura messe entrambe davanti. A causa di un guasto di Seb e una Safety Car con un tempismo perfetto per le Mercedes le due vetture di Stoccarda hanno messo insieme una nuova doppietta.

Hamilton punta al record

Domenica prossima però a Sochi potrebbe consumarsi uno dei capitoli più importanti nella storia della F1. In caso di vittoria, infatti, Lewis Hamilton agguanterebbe a quota 91 Michael Schumacher come il pilota più vincente nella storia della F1.

Manco a dirlo il favorito per la gara russa è proprio il britannico anche se non bisogna sottovalutare Bottas, che proprio a Sochi ha sempre fatto ottimi risultati in una pista che gli piace davvero molto.

Palinsesto SKY (dirette)

Venerdì 25 settembre

Prove Libere 1: ore 10:00 – 11:30

Prove Libere 2: ore 14:00 – 15:30

Sabato 26 settembre

Prove Libere 3: ore 11:00 – 12:00

Qualifiche: ore 14.00 – 15.00

Domenica 27 settembre

Gara: ore 13:10

Palinsesto TV8 (differite)

Sabato 26 settembre

Qualifiche: ore 18:00

Domenica 27 settembre

Gara: ore 18:00

Antonio Russo