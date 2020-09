Alex Marquez è pronto alla gara di Barcellona, un circuito che da sempre gli ha regalato grandi soddisfazioni in passato nelle categorie minori.

Alex Marquez è pronto per quello che è il suo Gran Premio di casa a Barcellona. Il rider iberico viene dall’ottima prestazione di Misano dove ha portato a casa un 7° posto, suo miglior piazzamento in MotoGP sin qui. Sinora il fratello di Marc non ha reso come sperato, il suo obiettivo iniziale, infatti, era quello di stare costantemente in top-10, ma sinora gli è riuscito in sole due gare.

La Honda, orfana di Marc Marquez, ha bisogno di tenere alto il nome della casa giapponese con il fratello Alex che tra le curve di Barcellona ha una buona tradizione. L’iberico, infatti, negli ultimi 3 anni ha portato a casa 2 successi e un podio in questo circuito, in Moto2.

Alex Marquez: “Speriamo di mettere insieme un bello spettacolo”

In vista del prossimo weekend di gara Alex Marquez ha così dichiarato: “Arriviamo a Barcellona positivo dopo il nostro miglior risultato sinora. Sono contento dei progressi che abbiamo fatto e non vedo l’ora di guidare in Catalogna con la Honda. Certo, sarà un’esperienza diversa dal normale e sicuramente mi mancherà vedere tutti i tifosi di casa sugli spalti perché questa è sempre una sensazione speciale”.

Lo spagnolo ha poi proseguito: “Speriamo di poter mettere insieme un bello spettacolo per tutti in modo che possano godersi la gara come se fossero qui. Negli ultimi tre anni ho vinto due volte e ho ottenuto un podio qui, il circuito mi piace molto”.

Antonio Russo