Dainese lancia Flat Track Experience: un corso di due giorni al Ranch, dove i partecipanti impareranno i segreti dell’ovale su sterrato da Valentino Rossi

Un’esperienza unica quella messa a disposizione da Dainese, il marchio produttore di equipaggiamento tecnico per il motociclismo: un corso di un intero fine settimana sul flat track tenuto nientemeno che da Valentino Rossi in persona, insieme ai suoi piloti della VR46 Riders Academy.

I partecipanti avranno la possibilità di assistere all’allenamento del Dottore e dei suoi allievi al Ranch, sull’ovale in terra battuta, vedendoli girare ma soprattutto ascoltando i loro consigli e i loro scambi di opinioni al termine di ogni sessione, e potendosi confrontare direttamente con loro.

Flat Track Master con Dainese e Valentino Rossi

Successivamente i partecipanti potranno mettere a frutto quanto appreso in maniera diretta, con lezioni teoriche ed esercizi pratici, tenuti dagli istruttori federali, sulla stessa pista dove fa pratica quotidianamente il nove volte campione del mondo. Durante il fine settimana di questa esperienza, il Flat Track Master, sono in programma anche visite guidate a luoghi mitici della terra dei motori, dal museo Marco Simoncelli alla sede di VR46, l’azienda del fenomeno di Tavullia.

Insomma, un’iniziativa davvero esclusiva ed irripetibile, per gli esperti motociclisti che vogliono imparare a controllare la moto dai migliori maestri a disposizione in assoluto. Naturalmente, il costo è significativo: per accaparrarsi uno dei dodici biglietti messi in palio bisogna spendere 2399 euro per ogni partecipante e 999 per ogni accompagnatore. Ma bisogna ammettere che ne vale davvero la pena.