Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 21 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile su quasi tutta l’Italia, con fenomeni di carattere temporalesco sul Nordovest, il litorale toscano e la riviera veneta. Piogge sparse sul basso Tirreno, con schiarite notturne sul versante del medio e basso Adriatico. Precipitazioni transitorie anche sulla costa occidentale della Sardegna e sulla Sicilia settentrionale. Temperature minime in calo al Nord, comprese tra 16 e 20 gradi, punte di 24 gradi al Sud.

Martedì 22 settembre tempi ancora instabile al Centro-Nord, con temporali lungo la fascia appenninica e il medio Adriatico. Cieli sereni o poco nuvolosi al Sud, ma non mancheranno piogge transitorie sul basso Tirreno e la Sardegna settentrionale. Le temperature massime oscilleranno tra 23 e 28 gradi, di poco superiori in Sicilia.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Nord di Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 126.2 – direzione: Torino) code a tratti tra Milano est e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. Coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino.

Ad Ovest di Genova sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 5.15 – direzione: Gravellona Toce) coda di 3 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori in corso. In A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 114.5 – direzione: Milano) coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori.

A Nord di Bologna sulla A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona (Km 12 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) traffico rallentato tra Bologna San Lazzaro e Bivio A14/Racc. A1 BO Casalecchio.

A Sud di Firenze sulla A1 Firenze-Roma (Km 316 – direzione: Napoli) coda di 2 km tra Firenze sud e Incisa – Reggello per incidente.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 290 – direzione: Ancona) coda di 1 km tra Grottammare e Pedaso per lavori. Traffico rallentato tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto per lavori.

A Nord di Roma sulla A1 Diramazione Roma nord – GRA pioggia tra Bivio Diramaz. Roma nord/A1 MI-NA e Bivio Diramazione Roma nord/G.R.A. Rallentamenti causa pioggia anche sulla A1 Firenze-Napoli tra Chiusi e Anagni.

Alle porte di Salerno sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 6.00 del 30/09/2020.